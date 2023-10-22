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В Петербурге показали канадский фильм о собирательнице навоза с сорокалетним стажем

В Петербурге показали канадский фильм о собирательнице навоза с сорокалетним стажем

Сухая трава стала для режиссеров разных стран символом душевного состояния Канадский документальный фильм «География одиночества» открыл международную конкурсную программу 33-го фестиваля «Послание к Человеку», проходящего в Санкт-Петербурге.

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