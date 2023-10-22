В Петербурге показали канадский фильм о собирательнице навоза с сорокалетним стажем

Сухая трава стала для режиссеров разных стран символом душевного состояния Канадский документальный фильм «География одиночества» открыл международную конкурсную программу 33-го фестиваля «Послание к Человеку», проходящего в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии