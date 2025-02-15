Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов прокомментировал выступление вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на сегодняшней Мюнхенской конференции, отметив, что это выступление доказывает правоту президента России спустя 18 лет после знаменитой речи на аналогичной конференции в 2007 году.