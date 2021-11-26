Польша снимает с себя ответственность за нарушение прав человека

Польша активно взяла на вооружение вашингтонские приемы для снятия с себя ответственности за совершенные нарушения в сфере прав человека Глава польского правительства Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что ситуация на белорусско-польской границе, энергетический кризис в Европе и ситуация на Украине и даже в Молдавии, мол, связанные между собой события и виной всему деятельность Москвы и Минска! И поэтому, утверждает он, нужен широкий набор санкций, как против Белоруссии, так и против России.