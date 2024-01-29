20 дизайнеров, которые зашли слишком далеко, создавая свои «шедевры»

Некоторые люди постоянно жалуются на отсутствие фантазии. И кажется, мы поняли в чем дело… Просто, создавая Землю, Бог, видимо, что-то напутал и отдал весь запас креатива и творческого мышления ребятам, чьи работы вы увидите ниже.