Президент Панамы исключил принудительную репатриацию мигрантов

Возможность принудительной репатриации направляющихся в США нелегальных мигрантов, которые совершают опасный переход через джунгли из Колумбии, исключил новый президент Панамы, 18 июля передает Digital Journal.
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