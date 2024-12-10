Еще одна страна готовит ограничения для детей в отношении социальных сетей

Греция принимает австралийскую модель для защиты детей от цифровых опасностей и перегрузок. Официальные лица готовятся ввести возрастные ограничения в социальных сетях с целью защиты несовершеннолетних до 15 лет от опасностей цифровой зависимости.
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