Читатели Le Figaro назвали газопровод "Сила Сибири — 2" из России в Китай поражением ЕС.Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" через территорию Монголии в Китай.
Читатели Le Figaro назвали газопровод "Сила Сибири — 2" из России в Китай поражением ЕС.Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" через территорию Монголии в Китай.
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