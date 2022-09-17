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"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов

"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов

Читатели Le Figaro назвали газопровод "Сила Сибири — 2" из России в Китай поражением ЕС.Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" через территорию Монголии в Китай.

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