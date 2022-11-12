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И.о. тренера «Спартака» Заварухин о 2:1 с ЦСКА: «Постарались исключить расслабленность – парни нас услышали»

И.о. главного тренера «Спартака» подвел итоги матча с ЦСКА (2:1). «Серия поражений у нас затянулась, с ребятами переговорили, объяснили, как им лучше сыграть и прервать ее.

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