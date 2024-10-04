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Discord доигрался. Соцсеть для геймеров стала гнездом хакеров и террористов

Discord доигрался. Соцсеть для геймеров стала гнездом хакеров и террористов

Роскомнадзор потребовал у администрации онлайн-платформы Discord удалить 947 противоправных материалов, среди которых призывы к экстремизму, пропаганда нацизма, наркотиков, ЛГБТ* и даже детская порнография.

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