Discord доигрался. Соцсеть для геймеров стала гнездом хакеров и террористов

Роскомнадзор потребовал у администрации онлайн-платформы Discord удалить 947 противоправных материалов, среди которых призывы к экстремизму, пропаганда нацизма, наркотиков, ЛГБТ* и даже детская порнография.
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