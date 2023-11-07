151 килограмм наркотиков изъяли в одном из районов Алматы. ВИДЕО

Попытку завоза крупной партии наркотиков пресекли в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департамента полиции Алматы, на пересечении проспекта Райымбека и улицы Ашимова был остановлен автомобиль марки Toyota Camry.
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