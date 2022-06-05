“Путешествуй с нами”: отчетный концерт образцового детского ансамбля “Ритмы сердца”

“Путешествуй с нами”: отчетный концерт образцового детского ансамбля “Ритмы сердца”

Накануне в Центре культуры и досуга “Искра” Уссурийска прошел отчетный концерт образцового детского ансамбля эстрадной песни “Ритмы сердца”.

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