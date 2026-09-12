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В Новосибирске школьница попала в психиатрическую клинику после травли

В Новосибирске школьница попала в психиатрическую клинику после травли

Проблемы начались еще во время обучения дочери в младших классах Жительница Новосибирска заявила, что ее дочь несколько лет сталкивалась с травлей в школе после того, как женщина пожаловалась в прокуратуру на сбор денег с родителей.

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