В Челябинске отменили занятия младшей школы

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для учащихся младших классов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 19 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся 1-4 классов первой смены.