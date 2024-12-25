Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Просто сюр какой-то....

Просто сюр какой-то....

Люсинэ  Аветян Ой, ну надо же, австралийский премьер-министр запереживал, забеспокоился.Требует, чтобы к австралийскому "биологу", изловленному на другом континенте, в чужой ему стране, с которой его страна (Австралия) официально не находится в состоянии войны, с оружием в руках, относились хорошо, по голове чтобы его не били, женевскую конвенцию чтобы соблюдали.

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