Краткая история облачных вычислений

Парадигма облачных вычислений теперь является краеугольным камнем современной ИТ-инфраструктуры. Но ее корни уходят вглубь десятилетий, развиваясь через многочисленные технологические достижения и визионерские концепции.
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