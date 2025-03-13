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История России

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Краткая история облачных вычислений

Краткая история облачных вычислений

  Парадигма облачных вычислений теперь является краеугольным камнем современной ИТ-инфраструктуры. Но ее корни уходят вглубь десятилетий, развиваясь через многочисленные технологические достижения и визионерские концепции.

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