Эксперт Славнов назвал наиболее уязвимые перед некачественным топливом авто

Владельцы новых китайских автомобилей чаще других жалуются на проблемы после заправки, однако использование топлива более низкого экологического класса не несет критической угрозы для двигателей.
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