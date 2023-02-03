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Вышел трейлер нового фильм Гая Ричи "Переводчик"

Вышел трейлер нового фильм Гая Ричи "Переводчик"

Вышел трейлер нового боевика культового британского режиссера Гая Ричи "Переводчик". Сюжет картины построен вокруг американского сержанта Джона Кинли, который когда-то вместе с переводчиком оказался в засаде во время командировки в Афганистан.

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