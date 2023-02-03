Вышел трейлер нового фильм Гая Ричи "Переводчик"

Вышел трейлер нового боевика культового британского режиссера Гая Ричи "Переводчик". Сюжет картины построен вокруг американского сержанта Джона Кинли, который когда-то вместе с переводчиком оказался в засаде во время командировки в Афганистан.
Вышел трейлер нового боевика культового британского режиссера Гая Ричи "Переводчик". Сюжет картины построен вокруг американского сержанта Джона Кинли, который когда-то вместе с переводчиком оказался в засаде во время командировки в Афганистан.
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