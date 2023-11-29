В США назвали падение главной рождественской ели описанием президентства Байдена

Юридический комитет палаты представителей, возглавляемый одним из ближайших соратников экс-президента США Дональда Трампа, сравнил падение главной рождественской елки Вашингтона с подведением итогов Джо Байдена.
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