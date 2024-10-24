Пострадавший жив, но был доставлен в больницу.В Екатеринбурге 72-летний пенсионер расстрелял своего 43-летнего соседа из-за того, что тот шумел.
В Екатеринбурге пенсионер расстрелял соседа из-за шума
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Выяснятели херовы. Как всегда... сосед шумел (и не единожды), пенсионер звонил 112 (и не единожды) , его культурно послали (и не единожды), он решил разобраться сам (раз и навсегда). "Колокольчики" со своими звоночками все язычки себе пооткусывали.
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