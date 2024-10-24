Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Тумаков
    70% чиновников всех уровней сократить. Освободившиеся средства направляются на повышение жизненного уровня социально ...На пенсию и госуд...
  • Юрий Тумаков
    Ну если военного эксперта Москва не услышит, то для Путина не хватит белых перчаток, запачканные ежеминутно кровью на..."Врагов надо бить...
  • Юрис Хартманис
    Полиция специально похоже спровоцировала,цыган выгораживалаБолее 50 человек ...

В Екатеринбурге пенсионер расстрелял соседа из-за шума

В Екатеринбурге пенсионер расстрелял соседа из-за шума

Пострадавший жив, но был доставлен в больницу.В Екатеринбурге 72-летний пенсионер расстрелял своего 43-летнего соседа из-за того, что тот шумел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Выяснятели херовы. Как всегда... сосед шумел (и не единожды), пенсионер звонил 112 (и не единожды) , его культурно послали (и не единожды), он решил разобраться сам (раз и навсегда). &quot;Колокольчики&quot; со своими звоночками все язычки себе пооткусывали.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх