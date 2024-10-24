В Екатеринбурге пенсионер расстрелял соседа из-за шума

Дмитрий Гурин

Выяснятели херовы. Как всегда... сосед шумел (и не единожды), пенсионер звонил 112 (и не единожды) , его культурно послали (и не единожды), он решил разобраться сам (раз и навсегда). "Колокольчики" со своими звоночками все язычки себе пооткусывали.