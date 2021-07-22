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Geopolitika.news: нарушивший границу Крыма британский Defender мог собрать разведывательную информацию о системе обороны России

Geopolitika.news: нарушивший границу Крыма британский Defender мог собрать разведывательную информацию о системе обороны России

Нарушивший границу Крыма британский эсминец Defender мог собрать разведывательную информацию о системе обороны России.

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Андрей
А есть ещё ложная информация))) как раз для таких умников, как англичане, вот её то они и получили, о чем намекнул Путин на прямой линии!!!!!

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