"Метеоры" свяжут Нижний Новгород и Выксу

Регулярное водное сообщение между Нижним Новгородом и Выксой появится к 2025 году.Скоростные "Метеоры" свяжут водным маршрутом Нижний Новгород и Выксу, сообщил во время прямой линии глава МСУ Владимир Кочетков.
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