БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Перспективные барражирующие боеприпасы от MBDA Italy

Перспективные барражирующие боеприпасы от MBDA Italy

Барражирующий боеприпас самолётного типа Small Европейская корпорация MBDA Systems старается следить за актуальными тенденциями и учитывать чужой опыт.

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