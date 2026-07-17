Medical Xpress: солярий может вызвать опасные реакции в организме

Специалисты предупреждают о рисках, связанных с посещением солярия. Исследования показали, что ультрафиолетовое излучение может спровоцировать тяжелые реакции при взаимодействии с лекарствами, косметикой и некоторыми продуктами.
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