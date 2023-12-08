Спыну допускает продление чрезвычайного положения в Молдове

Несмотря на недавние заверения депутата от PAS Олеси Стамате об отсутствии необходимости продлевать режим ЧП в следующем году, министр инфраструктуры, вице-премьер Андрей Спыну придерживается другого мнения.
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