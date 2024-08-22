По секретному бункеру в Сумах, где находились Зеленский и Сырский нанесён ракетный удар

«Будет совсем другая война, Киев в шоке, под Торецком развернута новая Армия РФ, о которой не было известно»: Белоусову предложили идеальную цель для ракетного удара: Карта боевых действий на Украине, интерактивная карта СВО РФ, к утру 19.08.24 г.