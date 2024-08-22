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По секретному бункеру в Сумах, где находились Зеленский и Сырский нанесён ракетный удар

По секретному бункеру в Сумах, где находились Зеленский и Сырский нанесён ракетный удар

Российские СМИ сообщают, что по секретному бункеру в Сумах, где сегодня находились Зеленский и Сырский нанесён ракетный удар.

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Тамара Кукушкина
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