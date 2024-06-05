На улице Рыленкова ограничили движение

Причиной стали работы по капитальному ремонту проезжей части В связи с масштабными ремонтными работами на улице Рыленкова в Смоленске было ограничено движение транспорта на двух участках и в конце месяца будет ограничено еще на одном.
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