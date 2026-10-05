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«Есть в кого»: двухлетняя дочь Алексея Чадова растёт с характером

«Есть в кого»: двухлетняя дочь Алексея Чадова растёт с характером

Лейсан Галимова, жена Алексея Чадова, показала нежные снимки с двухлетней дочкой Айей — и заодно рассказала, что характер у девочки непростой.

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