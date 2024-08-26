Наконец это приближается. Расчеты математика-пророка об окончании СВО, ее сроках и победителе Ольга БезродняяМатематик-пророк, используя свои уникальные расчетные методы, дал прогноз относительно завершения специальной военной операции.
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