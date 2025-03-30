Isuzu представила пикап-рестомод с 220-сильным турбодизелем

Компания Isuzu представила впечатляющий рестомод, созданный на базе пикапа конца 1980-х годов. На Международном автосалоне, проходившем в Бангкоке, был продемонстрирован концептуальный автомобиль под названием Dragon Max.
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