Часть функций «Яндекс Пэй» стала доступна для воронежцев после сбоя

В «Яндекс Пэй» начали восстанавливать переводы и платежи после масштабного сбоя. Часть пользователей уже может распоряжаться своими деньгами, в том числе переводить средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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