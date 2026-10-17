В середине 1990-х песня Андрея Губина «Лиза» стала одним из его самых узнаваемых хитов. В клипе появилась светловолосая девушка, которую многие зрители приняли за героиню романтической истории певца.
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