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Врач Волкова назвала болезни, при которых опасно есть помидоры

Врач Волкова назвала болезни, при которых опасно есть помидоры

Овощ может стать крайне опасным из-за содержания кислот.Врач-терапевт, диетолог Галина Волкова предостерегла от употребления томатов людей, которые страдают расстройствами желудочно-кишечного тракта и подагрой.

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