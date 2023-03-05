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Рублев о том, что Медведев дает теннису: «Забавные моменты. Иногда мне кажется, что координация у него на нуле. И когда он делает что-то странное, это так смешно выглядит»

Андрей Рублев рассказал, что Даниил Медведев дает теннису. В финале в Дубае Медведев обыграл Рублева со счетом 6:2, 6:2.

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