Nvidia заинтересована в получении HBM3E от Samsung и верит в сохранение международно...

Nvidia заинтересована в получении HBM3E от Samsung и верит в сохранение международного сотрудничества при ТрампеНа недавнем квартальном мероприятии глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) компанию Samsung в перечне партнёров не упомянул, но в интервью Bloomberg TV признался, что заинтересован в получении от этого поставщика памяти типа HBM3E.