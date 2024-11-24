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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nvidia заинтересована в получении HBM3E от Samsung и верит в сохранение международно...

Nvidia заинтересована в получении HBM3E от Samsung и верит в сохранение международно...

Nvidia заинтересована в получении HBM3E от Samsung и верит в сохранение международного сотрудничества при ТрампеНа недавнем квартальном мероприятии глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) компанию Samsung в перечне партнёров не упомянул, но в интервью Bloomberg TV признался, что заинтересован в получении от этого поставщика памяти типа HBM3E.

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