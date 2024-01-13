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Генерал-лейтенант США Симс заявил об ожиданиях новых атак хуситов

Генерал-лейтенант США Симс заявил об ожиданиях новых атак хуситов

Командование Соединенных Штатов Америки готовится к новым атакам со стороны йеменских хуситов. Власти страны уверены, что две серии ударов по их позициям с низкой вероятностью прекратят действия боевиков.

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