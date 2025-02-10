Со дна Ангары подняли судно, лежавшее там 30 лет

Затонувший буксир 30 лет загрязнял Ангару, отравляя воду тяжелыми металлами. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура добилась через суд обязательства для ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна ВВП» поднять и утилизировать судно.
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