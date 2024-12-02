Губернатор отчитал министра сельского хозяйства за провалы в работе

Губернатор остался недоволен тем, что мониторинг зерна не был завершен в срок. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов во время оперативного совещания в правительстве региона сегодня, 2 декабря, отчитался, что за прошедшую неделю агропредприятия подработали семенной материал.