Психолог Силина заявила о вреде строгого контроля за успеваемостью ребёнка

Кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.
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