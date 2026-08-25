Понад 100 викликів щодня: як працює служба 104 на Дніпропетровщині

Від початку літа мешканці Дніпропетровської області майже 8,5 тисячі разів звернулися до аварійної газової служби за номером 104.
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