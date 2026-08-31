Оперштаб сообщил о трех пострадавших при атаке в Белгородской области

Вооруженные силы Украины совершили атаки на муниципалитеты Белгородской области. В результате ударов по автомобилям и жилому дому в поселках Красный Октябрь и Октябрьский, а также в городе Грайвороне, пострадали три мирных жителя.
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