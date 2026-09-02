Компания «Ил» заявила о планах выпускать по 12 самолетов ежегодно к 2031 году

ПАО «Ил» выпустить планирует в 2028 году шесть пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил управляющий директор компании Даниил Бренерман, его слова передало РИА «Новости» .