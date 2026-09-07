Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку после расследования НАБУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. О решении он сообщил в своем Telegram-канале, назвав его политическим, но при этом вновь отверг какую-либо причастность к делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.