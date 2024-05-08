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Литва хочет стать первой официально пославшей войска воевать с РФ

Литва хочет стать первой официально пославшей войска воевать с РФ

«Почему Литва рассматривает возможность отправки солдат на Украину»«Литва готова отправить своих солдат на Украину с учебной миссией», – передаёт 8 мая слова премьера Литвы Ингрида Шимоните The Financial Times .

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эту Ингриду нужно САМУ отправить на Украину &quot;с учебной миссией&quot;... ДУРА. Почему литовки такие тупорылые?
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13 час.
Natalija Osminina
Литва вызывает огонь на себя, согласна стать жертвой ради начала Третьей Мировой. Следуют в фарватере Украины.
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13 час.
Сергей Oблезов
Дураки-умирают первыми!
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10 час.

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