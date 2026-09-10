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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деку об Альваресе: «Барса» действовала правильно, мы не просили его заявлять о желании уйти. «Атлетико» не хотел продавать игрока, поэтому не вышло»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о несостоявшемся трансфере Хулиана Альвареса . Нападающий « Атлетико » этим летом заявил о желании покинуть мадридский клуб и присоединиться к каталонцам.

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