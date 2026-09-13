Micron объявляет рекордные бонусы сотрудникам на фоне трудового конфликта на Тайване

Компания Micron объявила о крупнейших в своей истории выплатах сотрудникам за финансовый 2026 год, которые затронут более 60 000 работников по всему миру.
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