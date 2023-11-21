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Жирков об обучении на тренера: «Процесс проходит тяжело – надо вставать в 6 утра, с области ехать в центр. Надо понять, мое это или нет. Пока думаю»

Жирков об обучении на тренера: «Процесс проходит тяжело – надо вставать в 6 утра, с области ехать в центр. Надо понять, мое это или нет. Пока думаю»

С конца августа экс-игрок сборной России проходит курсы для получения тренерской лицензии. «Процесс проходит тяжело – надо вставать в шесть утра, с области ехать в центр.

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