Что такое «клубничное полнолуние» и когда его ждать. Простыми словами

«Клубничная» или «розовая» луна — полнолуние, которое случается в июне. Это самое близкое полнолуние к дате летнего (в Северном полушарии) солнцестояния, поэтому в эти дни наблюдается самая большая луна в году из-за её низкого положения над Землёй.