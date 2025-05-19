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Политика как она есть

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Что такое «клубничное полнолуние» и когда его ждать. Простыми словами

Что такое «клубничное полнолуние» и когда его ждать. Простыми словами

«Клубничная» или «розовая» луна — полнолуние, которое случается в июне. Это самое близкое полнолуние к дате летнего (в Северном полушарии) солнцестояния, поэтому в эти дни наблюдается самая большая луна в году из-за её низкого положения над Землёй.

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