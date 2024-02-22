Всё о правильном уходе за купальником: советы, чтобы он выглядел новым

Вы можете сохранить купальник чистым и ярким, не теряя при этом его форму и цвет, а также продлить срок его службыС приходом купального сезона у многих возникает вопрос о том, как правильно стирать купальники, чтобы они не выцветали и сохраняли свой первоначальный вид на протяжении многих лет.
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