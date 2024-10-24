Обнаружен ключ к происхождению углерода в Солнечной системе: пирен в межзвёздном облаке

Учёные из Массачусетского технологического института обнаружили в межзвездном облаке большое количество пирена, крупной углеродсодержащей молекулы, известной как полициклический ароматический углеводород (ПАУ).
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