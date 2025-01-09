Облачность и гололедица ожидаются в Москве 9 января

В Гидрометцентре спрогнозировали облачность с прояснениями и гололедицу в Москве 9 января. Днем температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +2 градусов, а ночью столбики термометров сползут до –2.
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